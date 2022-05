Saksa opositsioonijuht külastas Kiievit, Scholz keeldus

Scholz on viimastel nädalatel Ukraina ametnikega mitmeid teravusi vahetanud, kuna Kiiev keeldus vastu võtmas Saksamaa presidenti Frank-Walter Steinmeierit, keda Ukraina süüdistab liiga leplikus suhtumises Venemaasse välisministriks oleku ajal.

«Ei saa nii olla, et riik annab nii palju sõjalist abi, nii palju rahalist abi ... ja siis te ütlete, et president ei saa tulla,» ütles Scholz avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF esmaspäeva hilisõhtul.

Ukraina suursaadik Berliinis Andrij Melnõk nimetas aga teisipäeval Scholzi keeldumist visiidist «mitte väga riigimehelikuks». «See on kõige jõhkram hävitussõda pärast natside sissetungi Ukrainasse, see pole lasteaed,» ütles ta.

Saksa opositsiooniliider Merz, kes juhib endise kantsleri Angela Merkeli paremtsentristlikku Kristlik-Demokraatlikku Liitu, külastas ka Kiievi lähistel olevat Irpini linna, et näha Vene vägede tekitatud purustusi.

Kriitikud, eriti vasak- ja paremäärmuslased, on vastustanud relvade andmist Ukrainale, öeldes, et see võib viia Saksamaa konflikti Venemaaga.