Venemaa boikotib ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist EL-i komiteega

Venemaa, mis on üks julgeolekunõukogu viiest alalisest liikmest, on välja heidetud mitmest ÜRO ametkonnast, sealhulgas inimõigusnõukogust.

«See on märkimisväärne edu. Oleme olnud edukad Venemaad hukka mõistvate häälte ühendamisel Peaassambleel, kuid see sai juhtuda seetõttu, et Julgeolekunõukogus oli sellele nii suur toetus,» ütles Thomas-Greenfield.