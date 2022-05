IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Mariupoli evakuatsioonibussidest jõuab Ukraina kontrolli all olevale alale ainult murdosa

Võib olla päevade küsimus, kui Ukraina väejuhatus otsustab üle Donetsi taanduda, et asuda Slovjanski linnastu kaitsele, aga kõik sõltub ka sellest, kui soodsat on hetkel nende positsioonid - kas seal on näiteks kõrgendikud ja vastane ründab alt üles või on mingid muud asjaolud, mis soodustavad neil samade positsioonide hoidmist. Hoitakse niikaua, kui saab enda jaoks suuremate kaotusteta okupante tagasi lüüa.

Ukrainlased ilmselt ei tee sama viga, mis Vene okupandid ja ei hakka oma jõudusid ühtlaselt mööda kogu rinnet laiali määrima, vaid tegelevad metoodiliselt piirkondade kaupa.

4) Kuulus Popasna asula on samuti endises seisus. Nagu Rubižneski, üritavad Vene okupandid rünnata peamiselt öösel, kuid öö ei muuda neid nähtamatuks ukrainlaste jaoks. Saavad seal iga päev tappa, nagu muiste. Ukrainlaste suurem mure tolles kandis on halvenev sanitaarolukord, sest ilmad lähevad soojemaks ja kõik need jäänused hakkavad ju roiskuma, sest ega venelased nende koristamisega seal tegele.

Avdiivkas said okupandid hakkama alatu teoga, korraldasid tehasele raketilöögi kella 5 ajal õhtul, kui lõppes vahetus ja tabasid bussipeatust, kus inimesed kogunesid kojusõiduks. 10 inimest hukkus, vahetusriiete ja võileibadega kotid lasti sodiks - tõesti suur sõjaline võit Moskvale.

Raketilööke oli seal teisigi, palju langes ka Vugledaris, mis on hetkel Donbassi rinde lõunakülg.

Azovstali tehasest evakueeritud inimesed saabumas eile Zaporižžjasse. ÜRO sõnul oli eilse seisuga Mariupolist evakueeritud 101 tsiviilisikut. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix

5) Mariupolist saadi taas ports inimesi minema, kuid probleem on selles, et evakuatsioonibussidest jõuab Ukraina kontrolli all olevale alale Zaporižžjas ainult murdosa. Suurem osa busse ei tulnud tagasi. Tänase seisuga on Venemaale küüditatud üle miljoni ukrainlase, keda vahepeal hoitakse nädalaid või isegi kuid filtratsioonilaagrites. Mis seal toimub, võib ainult oletada.

Õhtupoole taasalustasid Vene okupatsiooniväed Azovstali ründamist. Pealetungi korraldati isegi merelt kaatritega. Pommitatakse samuti jätkuvalt ning pika pommitamise järel on kahjustused hakanud tekkima ka sügavates punkrites.

Meediakajastuste kohaselt ütlevad Azovstalist pääsenud tsiviilisikud, et paljud ei julge sealt evakueeruda just sellepärast, et keegi ei garanteeri neile Ukrainasse jõudmist. Inimesed loodavad Ukraina humanitaarkolonni või otsest koridori, mis saaks aga ilmselt saabuda alles Ukraina kaitseväe läbimurdega ja seda pole sealkandis veel silmapiiril.

6) Lõunarinne Zaporižžja suunal on püsinud. Varasematel päevadel on küll olnud teateid sinna mingi tehnika ja üksuste koondamisest, kuid hetkel on suhteline vaikus. Viimati oli seal suurem möll, kui ukrainlased ühe ründava tankiroodu ära hävitasid. Rohkem pole midagi nii suursugust toimunud, aga seda just uudisterindelt. Teame ka seda kaudselt, et tagalas toimub samuti üht-teist.

Venelased räägivad viimasel ajal nii palju läbirääkimistest, et jääb vägisi mulje nende edusammude ammendumisest ka endisega võrreldes palju piiratumal rindel.