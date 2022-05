ÜRO: näljahädaliste arv kasvas mullu 40 miljoni võrra

Eksperdid hoiatavad, et Venemaa sõda Ukrainas võib tuua kaasa näljahäda, kuid FAO aastaraporti põhjal kasvas «akuutse toidupuuduse» all kannatavate inimeste hulk juba 2021. aastal 40 miljoni võrrra.

Toiduga kindlustamatuse probleem on 53 riigil, kõige hullem on olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Etioopias, Jeemenis ja Afganistanis, kus pärast Talibani võimuhaaramist 2021. aasta augustis ähvardab finantskriisi tõttu nälg miljoneid elanikke.

«See on nälg, mis ähvardab muutuda näljahädaks ja põhjustada laialdaselt surma,» ütles FAO.

Toiduga kindlustamata inimeste arv on tõusnud pidevalt sestpeale, kui FAO, Maailma Toiduprogramm ja Euroopa Liit 2016. aastal esimese raporti avaldasid.

Raportis ei käsitleta veel Ukraina sõda, aga FAO sõnul tõotab see avaldada erakordselt laastavat mõju toidukriisis ja näljahäda veerel riikidele.

Venemaa ja Ukraina on suured tähtsamate põllumajandustoodete nagu nisujahu, päevalilleõli ja väetiste eksportijad. FAO on varem öelnud, et Ukraina sõda tõstis maailma toiduainete hinnad märtsis kõigi aegade kõrgeimale tasemele.