Von der Leyen: alustagem Ukraina taastamise meetmetega

«Esimene järk on kiire abi. See tähendab kohest majandusabi (...). Oleme juba palju ära teinud (...) Aga teame, et lühiajaliselt sellest ei piisa. Ukraina SKT peaks sel aastal kukkuma 30–50 protsenti,» ütles ta Strasbourg'is Euroopa Parlamendi täiskogule, viidates IMFi hinnangule, mille kohaselt vajab Ukraina alates maist ainult selleks, et riik toimiks, maksaks pensione, palku ja osutaks põhiteenuseid, viis miljardit eurot kuus.