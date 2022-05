BUDAPEST EI PAINDU ⟩ Ungari on vastu ELi ettepanekule keelata Vene nafta sissevedu

Ettepanekut «ei saa selle praegusel kujul vastutustundlikult toetada, me ei saa selle poolt vastutustundlikult hääletada», ütles välisminister Péter Szijjártó Facebookis. «See sanktsioonide pakett hävitaks täielikult riigi energiajulgeoleku,» lisas ta.

«Mis puudutab komisjoni toetust, siis see oli täielik. Meenutan, et meie ettepanek kinnitati kirjalikus menetluses, milleks on igal juhul vajalik kõikide liikmete ühehäälne nõusolek,» ütles pressiesindaja Brüsselis teabetunnis.