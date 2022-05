Briti kaitseminister: Ühendkuningriik tuleks Soomele ja Rootsile rünnaku korral kindlasti appi

Wallace rõhutas, et Soome ja Suurbritannia kaitsevad ühiseid väärtusi, demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki.

«On võimatu mõelda, et Suurbritannia ei tuleks Soomele ja Rootsile appi olenemata sellest, millises NATO-protsessi etapis nad on,» ütles Wallace. «Meil on ühised väärtused ja seetõttu ma aitaksime alati Soomet.»

Kaikkonen märkis omakorda, et Soome jaoks on tähtis kuulda oma partneritelt selliseid kommentaare ajal, mil on otsustamisel NATO liikmesuse taotlemine.