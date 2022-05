Vene vägistajad loodetakse nende ohvrite tunnistuste abil kohtu ette tuua

Iiri kristlik-demokraatliku Fine Gaeli partei saadiku Deirdre Clune sõnul on naiste läbielamistel laiem mõju kui vaid neile endile. «Lapsed sõltuvad suuresti naistest, sest mehed on seotud võitlusega. Ja naisi tuleb kaitsta, sest nende kaudu omakorda kaitsed sa lapsi,» selgitas ta Postimehele.

«Võib öelda, et praegu on teadlikkus naistevastasest sõjavägivallast väga suur,» märkis Clune. «See on õõvastav. Vägivald, vägistamine, seksuaalne kuritarvitamine – naisi kuritarvitati, sest nad olid nõrgemad.»