Johnson ja Kishida on üksmeelel uue kaitseleppe ja Vene energia teemal

Mõlemad liidrid peaksid ootuste kohaselt olema sama meelt vajaduse üle süvendada sõjalisi suhteid India ookeani ja Vaikse ookeani lääneosa regioonis. Samuti on Londonil kavas avaldada uue Tokyosse saadetava kaubandusatašee nimi, selgub Downing Streeti eelinfost.

Kishida auks lendavad tema esimese riigivisiidi tähistamiseks Suurbritanniasse üle kuninglike õhujõudude lennukid ning sõjaväelased on auvalves.

«Kaks suurt saareriigi demokraatiat, maailmas suuruselt kolmas ja viies majandus, Suurbritannia ja Jaapan on keskendunud kasvule, kõrgoskustega töökohtade loomisele ja selle tagamisele, et me jääksime tehnoloogilisteks suurvõimudeks,» ütles Johnson enne visiiti tehtud avalduses.