Prantsusmaa ja India kutsusid koheselt lõpetama sõjategevust Ukrainas

Suure osa oma sõjatehnikast ja -varustusest Venemaalt sisse ostev India on pikalt kõndinud mööda diplomaatilist köit Lääne ja Moskva vahel ning on pälvinud lääneriikide pahameele seoses Kremli hukka mõistmiseta jätmise või Venemaa vastu hääletamata jätmise eest ÜRO-s.

«Mõlemad riigid mõistsid ühemõtteliselt hukka tõsiasja, et tsiviilelanikke on tapetud Ukrainas ning kutsusid viiviatmatult peatama sõjategevus, et kaks osapoolt saaksid tulla kokku edendama dialoogi ja diplomaatiat ning lõpetama viivitamatult inimeste kannatamine.»