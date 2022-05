IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaad ärritab Ukraina osavus lääne relvade rongitranspordi korraldamisel

Kuna Rubižne on Vene vägedel tropina ees, siis tegid nad katse siseneda Sjeverodonetskisse Vojevodivka kaudu, mis on täpselt Rubižne ja Sjeverodonetski vahel. Selle fiasko kohta põhjalikumad andmed puuduvad.

Mariupoli elanik valmistab eile kodumaja ees süüa. Foto: Aleksei Aleksandrov / AP / Scanpix

Üritamine Orehhovo suunal lõunas Novotoškivka poolt on samuti kasutuks osutunud.

Ukraina peastaap on teatanud, et saab aru küll, mida Vene okupantide juhid üritavad, kuid praktikas ei kuku see kuidagi välja.

Popasnas on Vene armeel samuti nulliring edenemise osas, kuid positiivne saldo kaotustes. Kummaline, et neil üle ei viska. Sõduritel hakkaks justkui midagi koitma, kui Ukraina eriteenistuste pealt kuulatud kõnesid uskuda.

Marjinkas on Vene pool kasutanud taas fosformoona.

Donbassi rindel samas toimub palju – seal oli päeva jooksul 11 pealetungi, hävitati viis tanki, seitse soomukit, kaks Su-30 tüüpi lennukit ja paar drooni.

Mariupolis üritavad Vene okupatsiooniüksused viimast eepilist pealetungi Azovstali tehasele.

Suits kerkib eile Mariupolis Azovstali tehase kohal. Foto: Aleksei Aleksandrov / AP / Scanpix

Vahepeal oli Ukrianal mure, et side Azovi võitlejatege olevat justkui kadunud, aga ilmselt olid inimesed lihtsalt hõivatud. Välisluurajad on pakkunud, et Mariupolis tegutseb kõigest kaks pataljoni taktikalist gruppi. Kõik ikka loodetavasti mäletavad, kuidas Putin lubas Azovstali tormijooksuga mitte rünnata.

Eelneva päeva hea uudis on see, et üle 300 tsiviilisiku saadeti sealt tehase territooriumilt humanitaarkoridori pidi ära.

Lisaüksused pole Zaporižžja suunal olukorda muutnud

Lõuna rindel Zaporižžja suunal olid arengud sarnased Izjumile – tugevdati tuletegevust paaris prioriteetses koridoris. Rünnati Orehhovi, Huljaipole ja Velõka Novosilka suunas. Sinna olevat Mariupoli alt suunatud ka kümme täiendavat pataljoni taktikalist gruppi, kuigi nende mõju on olnud vaevumärgatav.

Hersoni oblastis on Vene okupandid pommitanud põhjaosas olevaid asulaid, mille Ukraina hiljuti tagasi võttis. Tundub, et nad pole Krõvõi Rihi ründamisest veel loobunud.

Venemaa kerib jätkuvalt pinget Transnistrias. See olukord on nagu pisike mudel Kremli mõttemaailmast.

Mõkolajivi pihta lasti taas rakette, aga võimsad plahvatused olid kuulda ka Hersoni piirkonnas Vene okupantide käes oleval alla – ühe korra võib arvata, mis võis olla selle asula nimi.

Raketitabamused on jõudnud taas Odessasse. See küll ei lohuta seal hetkel eriti kedagi, aga löögirelvadeks on valitud rannakaitse- ja laevadevastased raketid. Räägitakse, et on mittesihtotstarbeline kasutus, sest muud on juba otsakorral. Eelneva päeva üle Ukraina toimunud raketilöök viidi täide Tu-160 strateegiliste pommitajate abil Kaspia mere kohalt.

Kagu-Ukrainast saabunud põgenikud Odessas, kust loodetakse liikuda edasi Moldovasse. Foto: Igor Tkatšenko / Reuters / Scanpix

Venemaa kerib jätkuvalt pinget Transnistrias. See olukord on nagu pisike mudel Kremli mõttemaailmast. Nad kujutavad vist ette, et saavad «jaga ja valitse» meetodil endale sõpru juurde, kuid läheb vastupidi. Moldova on kinnitanud täielikku pühendumust Ukraina aitamisele: nad saatsid sarnaselt Eestile demineerijate grupi.

Euroopa Liit on ühtlasi alustanud Moldova militariseerimise aktsiooniga, eraldades selleks seitse miljonit eurot. Väga palju selle eest ilmselt ei saa, aga hetkel on tähtis meelsuseavaldus ja arusaamine, et Venemaa ei jäta ühelegi naabrile võimalust selle sõja lõpp lihtsalt keldris ära oodata.

Kuna Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas kõik kuuldused 9. mai mobilisatsioonid ja Ukrainale sõja kuulutamise osas tagasi, siis võib oletada kahte asja – mobilisatsiooni kindlasti jätkatakse, võib-olla varjatult ja kui Venemaa ei kuulutagi sõda Ukrainale, siis tõenäoliselt kuulutab ta selle ülejäänud maailmale.