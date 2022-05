25 AASTAT KADUNUD ⟩ Austraalias leiti uusi jälgi hävinuks peetud päraku kaudu hingavast kilpkonnast

James Cooki ülikooli teadlased analüüsisid Ayri lähedalt Burdekini jõest võetud proove, mis kinnitavad, et seal elavad mitmel pool looduskaitsja Steve Irwini ja tema isa Bobi järgi nime saanud kilpkonnad, keda pole kohatud alates 1990. aastatest, vahendas The Guardian.

«On julgustav teada, et nad elavad siin endiselt,» ütles ülikooli troopiliste vete ja veeökosüsteemi uuringute direktor professor Damien Burrows.

Kilpkonna avastasid Burdekini valgalast Bob ja Steve Irwin 1990. aastate alguses. Looma muudab eripäraseks see, et ta kasutab veel all hingamiseks oma pärakut.