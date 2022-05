Kross: frustratsioon ebaedu pärast Ukrainas hakkab Kremlis tunda andma

Euroopa Liit on kohe avaldamas oma kuuendat sanktsioonipaketti Venemaa ohjeldamiseks. Sberbank, Vene suurim pank, visati täna SWIFTist välja. Politico andmeil läheb seekord viimaks sanktsioonide alla ka patriarh Kirill, sõja toetamise ja vene mõrtsukvägede õnnistamise eest. Meil proovivad mitmed venemeelsed poliitikud õigeusu kirikut «poliitikast eemal hoida», aga see kirik ise ega nüüd ka Euroopa Liit neid üleskutseid ilmselt ei kuule. Huvitav saab olema, millised on selle otsuse järelmid Eestis.

Ukrainlased on taas saanud hakkama mitme ülbe ja nende uskumatut efektiivsust demonstreeriva vägitükiga. Mõne päeva eest tabas Ukraina kahurituli Izjumi juures Vene 2. armee juhtimispunkti, kus mitme kõrge ohvitseri kõrval sai surma kindralmajor Andrei Simonov. Simonov oli Lääne sõjaväeringkonna elektroonilise sõja vägede komandör, juhtis ilmselt venelaste EW tegevusi rinde põhjalõigus. Sellise staabi tabamine, mis peaks olema kõige paremini tuvastamise eest kaitstud, võiks olla päris valus lugu.

Kas selle tabamuse tõttu või üldise läbikukkumise rasbiraitamiseks või võimalik ka, et Putini käsul, saabus Izjumi ka Vene Kindralstaabi ülem Valeri Gerasimov isiklikult. Kui selline ülemus tuleb, on ta muidugi kohe kõrgema ohvitserina operatsiooni komandör. Edu võitmatule Vene armeele Gerasimovi saabumine ei toonud, hoopis temagi juhtimispunkt sai tabamuse ja Gerasimov lennutati kiirkorras Moskvasse tagasi, mõnedel andmetel haavatuna.

On mitmeid märke, et frustratsioon hakkab Kremlis tunda andma. 9. mai läheneb, Putin annab uusi ja uusi võimatuid ülesandeid ja vene sõdureid muudkui langeb. Praegu olevat Vene vägede ülesandeks võtta 9. maiks ära Zelenski sünnilinn Krivi Rih. Senist asjade kulgu hinnates jääb see küllap saavutamata.

Raskemaks on seis läinud Mariupolis, kus venelased on suutnud tungida Azovstali tehase territooriumile. Ent Azovi pataljon teatas täna, et jätkab võitlust ja alistuda ei kavatse. Mariupolist õnnestus lõpuks ka suurem grupp tsiviilisikuid evakueerida, Rahvusvahelise Punase Risti abil, ent 30 last ja teadmata hulk tsiviilisikuid on veel seal lõksus.

Venelaste kaotused jätkuvad, viha kasvab ja lahendust ei paista.

Endiselt ei tea me, kui palju ukrainlastel reserve alles on ja millised on nende kaotused. Kindlasti on viimased lahingud ka nende rivi hõrendanud. Ent teame, et relvastust tuleb Läänest juurde ja täna võib öelda, et jääbki juurde tulema, kuni sõda kestab. Erinevalt venelastest, kes kasutavad üha vanemat ja kulunumat tehnikat, on ukrainlaste relvad üha uuemad ja paremad. Üha ebatõenäolisemaks muutub võimalus, et venelaste «uus hoog» üldse kunagi tekib. Alla ei tohi samas hinnata nende suhteliselt lõputut nürimeelset järjekindlust. Õnneks kordavad nad ka vigu üsna järjekindlalt ja proovivad ebaõnnestunud meetodit ikka jälle uuesti.

Seekordset kulminatsiooni (võimetust operatiiveesmärke saavutada) Vene vägedel veel näha ei ole, ent kui praegu toimuvad ümbergrupeerumised ja mõnede üksuste värskendamised lähinädalatel ka muudatust ei too, võiks hakata neil toss väljas olema. Siis saab suureks küsimuseks, kui palju ja kui kiiresti suudab Ukraina armee neid hakata tagasi suruma.