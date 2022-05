Fidži arestis USA taotlusel Vene oligarhi jahi

USA on kehtestanud sanktsioonid mitmele president Vladimir Putinile lähedasele oligarhile.

Gazpromi ja Sberbanki ühe omanikuna hiigelvaranduse teeninud Kerimov on ka Vene valitsuse ametnik ja föderatsiooninõukogu liige.

«Justiitsministeerium ei säästa vaeva, et võtta vastutusele need, kes aitavad kaasa surmale ja hävingule, mille tunnistajateks me oleme Ukrainas.»