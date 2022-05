AK ⟩ Aleksei Navalnõi uskumatu intervjuu oma mürgitajaga

See dialoog hargnes märtsi lõpus esilinastunud dokumentaalfilmi «Navalny» alguses režissöör Daniel Roheri ja Aleksei Navalnõi vahel. Navalnõi on Vene opositsiooni liider, ehkki opositsioon selle sõna tavapärases tähenduses on Venemaal hävitatud või tasalülitatud. Alles on vaid liider.