Niinistö läheb Rootsi juba langetatud NATO-otsusega

Nimelt suundub president Sauli Niinistö 17.–18. mail riigivisiidile naabermaale Rootsi. Soomlaste eesmärk on saata riigipea kuningas Carl XVI Gustafiga kohtuma seisus, et nad saavad samamoodi NATOsse astumist kaaluvatele rootslastele öelda oma otsuse.

13. aprillil jõudis too täiendav dokument parlamendi kätte. Selles raportis pole konkreetseid ettepanekuid, et mida peaks tegema, küll aga öeldakse, et praegused muutused kutsuvad Soome julgeolekupoliitika ümberhindamisele. Ka seda, et tuleks kaaluda liitumist NATOga.