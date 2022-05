Venemaal on praegu ja ka lähitulevikus raske ette kujutada avalikku protesti Vladimir Putini režiimi vastu, sest totaalne hirm kammitseb nii eliiti kui ka rahvast. Tõenäolisem on hoopis ühiskonna suurem koondumine Putini ümber.

Venemaa sisemistes arengutes ei ennustanud lähikuudel mingit muutust ükski Postimehe küsitletud Venemaa sisepoliitika ekspert. Selleks on inimesed praegu liiga võimumeelsed: küsitlused näitavad, et enamik venemaalasi on kuraasi täis ning majandusel on olemas teatud tugevusvaru. Mingit kriisi pole Venemaal veel tunda.