IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupeeritud aladelt Vene väkke mobiliseeritud mehed ei suuda ega taha Ukrainaga võidelda

Vene inforuumis oli Mariupolis suurim sündmus punalipuga vanaeide monumendi avamine, kus osales Vene presidendi administratsiooni asejuht Sergei Kirijenko. Tema on Kremli n-ö sõjapartei esindaja, kes sooviks Venemaa sõda Ukrainas pigem laiendada. Varem märgati seal propagandist Vladimir Solovjovi.

Vene-meelsete nn separatistide võitlejad positsioonil Mariupolis Azovstali tehase lähistel Foto: Alexander Ermochenko

Monumendi aluseks on uus Vene propaganda müüt ukraina memmest, kes ootas punalipuga vabastajaid. Tegelikult on Vene okupandid selle loo prototüübiks olnud memme maja miinidega purustanud ning praeguseks on nad Ukraina väe abiga koos oma taadiga Harkivist ohutusse kohta evakueeritud.

Võimalik, et midagi kavandatakse 9. mail just Mariupolis, kuna see on ainus suur linn, mis on okupantide käes rindejoonest eemal. Ukrainlased ei välista, et selleks päevaks kogutakse piirkonna filtratsioonilaagritest kõik mehed kokku, et etendada Mariupolis nn sõjavangide paraadi.

SIM-kaarte vahetatakse lausa sõiduauto vastu

Zaporižžja rindel pole suuri edasiminekuid, kuid on paar huvitavat infokildu. Vassõlivka küla kandis olevat Vene sõjaväelased proovinud vahetada ukrainlastelt telefone või SIM-kaarte, et saaks korra koju helistada. Suisa nii meeleheitel olevat need sõdurid, et vahetavat töötava telefoni näiteks sõiduauto või bensiini vastu.

Teine huvitav infokild puudutab pauku Melitopoli lennuväljal. Selle kohta on öeldud, et tegu on teise Tšornobajevkaga. Vene okupandid viivad sinna ja pargivad seal pidevalt tehnikat, mida ukrainlased siis aeg-ajalt täppislöökidega purustavad.

Vuhledarist pärit 93-aastane Jekaterina Didenko ootab oma tütart, kes seisab koos teiste inimestega järjekorras abikeskuses Zaporižžjas. Foto: Jevgeni Maloletka / AP / Scanpix

Hersoni linnast on kehtestatud tsiviilelanikele väljasõidukeeld vähemalt 11. maini. Võimalik, et selle eesmärk on mingi pseudoreferendumi laadne asi või siis plaan ikkagi 9. mail mobilisatsioon välja kuulutada. Viimasel ajal tehtud Vene võimude avaldused ei suuda kedagi veenda.

Ukraina peastaap teatas, et nad on Hersoni-Mõkolajivi piiril vabastanud mitu küla, kuid täpsustusi asulanimede osas pole. Mõkolajivi lastakse Smertšist kassettmoonaga.

Üle Ukraina on tulnud raketitabamusi seekord Kiievi kandi ja Lozova pihta, mis on Barvinkovest järgmine raudteesõlm Harkivi oblastis. Tulevahetusi on toimunud piirialadel Tšernihivi ja Sumõ oblastites.

Tähistamine jääb ootama Ukraina võitu

Transnistrias käivat meeskodanike kiire lahkumine, muid märkimisväärseid arenguid pole.

Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka teatas intervjuus, et tema meelest kipub n-ö erioperatsioon venima hakkama. Ei tea, mida see küll tähendada võiks – varem elas ta ikka täielikult Valdimir Putini diskursuses. Hetkel võimaldab Valgevene oma territooriumi ja taristu kasutamist sõjalises agressioonis Ukraina vastu.