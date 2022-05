Orbán ei toeta sanktsioone Vene nafta impordile ja Moskva patriarhile

Samas on Ungari peaministri väitel valmis läbirääkimisteks, kui ta näeb uut Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis arvestab Budapesti huvidega.

Orbán ütles riigiraadiole, et Ungaril on vaja viit aastat ja hiiglaslikke investeeringuid nafta rafineerimise tehastesse ja torujuhtmetesse, et muuta oma praegust süsteemi, mis saab 65 protsenti vajaminevast naftast Venemaa