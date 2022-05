Saksa suursaadik: Saksamaa on teinud 180 kraadise pöörde, aga detailid võtavad veel aega

Paljud inimesed, sealhulgas Eestis, kui nad mõtlevad Saksamaa peale Ukraina sõja kontekstis, siis mõtlevad nad et Saksamaa on olnud aeglane, on olnud väga ettevaatlik ja ei ole rahul Saksamaa positsioonidega sõja ajal. Milline on aga vaade Saksamaalt?

Kõigepealt, mille oleme saavutanud NATO-na ja Euroopa Liiduna on silmapaistev. Me pole kunagi suutnud tegutseda kiiremini. Tugevus on meie ühtsuses. Pole mingit arutelu Euroopa Liidus selle üle, kes on antud juhul süüdlane ja kes on ohver.

Aga viidates Saksamaale, asi millest võib-olla ka siinses piirkonnas aru ei saada, on see kui fundamentaalselt on Saksamaa seisukohad muutunud. Oleme muutnud oma poliitikaid 180 kraadi. Sellised asjad ei tule üleöö üheski riigis. Kui vaadata Saksamaa traditsioonilisi poliitikaid ja eriti relvastuse ekspordi osas, siis meie ajalugu on õpetanud, et Saksamaa roll sõjalistes konfliktides pole olnud hea ja seepärast on meil aastakümneid olnud väga ettevaatlik relvastuse ekspordi poliitika. Praegu oleme seda täielikult muutunud. Oleme täielikult muutnud oma julgeolekupoliitilist lähenemist.

See on midagi sellist, mida on võetud küll arvesse – Saksamaa on seda teinud ja see on hea – aga pole piisavalt aru saadud, mida see meile tähendab. Tulemused ei ole tule ühe ööga. Need tuleb ellu viia. Näiteks otsus suunata täiendavad 100 miljardit kaitse-eelarvesse. Otsus on olemas, aga meie jaoks tähendab see ka meie konstitutsiooni muutmist. On palju üksikuid samme, mida tuleb veel teha.

Põhjus miks Saksamaad nii hoolikalt jälgitakse on selles, et Saksamaa on Euroopa riik. Kui võtta näiteks Ungari, Küpros, Austria või mõned teised, kes on samuti olnud mingites teemades ettevaatlikud, siis noh, need on ka väikesed riigid, kellest sõltub Ukraina aitamises vähem. Kuid Saksamaa on suurim ja mitmes mõttes Euroopa liider. Saksamaal on suurem roll ja isegi moraalne kohustus antud olukorras. Seepärast on ka loogiline olla kriitilisem Saksamaa osas.

Me ei süüdista kedagi, kes meid kritiseerib. Meie poliitika muutub igal nädalal. Bundestag võttis äsja vastu otsuse, mis lubab raskerelvastuse tarnimist. Meie jaoks on see põhimõtteline muutus. See võtab aega. Aega ka selleks, et inimesi veenda. Sama kehtib ka energiapoliitika kohta.

Tuleb ka mõista, et kui me ei tarni mõnda relvasüsteemi kohaselt isegi kui need on olemas, siis ei pruugi need olla asjad, mis aitavad Ukrainat koheselt. Terve see arutelu Leopard tankide ja Marderi lahingumasinate osas. Jah, need on ladudes, kuid need ei ole Saksa sõjaväe laod, vaid erafirmade laod. Need ei ole koheselt kasutatavad, neid tuleks alles töökorda sättida. See võtab mitmeid kuid. Teiseks, need nõuavad harjutamist ja väljaõpet. Mida keerulisemad süsteemid, seda kauem aega.