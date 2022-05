Filipiinide valimiskampaania päädib vastastikuste süüdistustega

Kogu kampaaniat on iseloomustanud raugemate valeinfovool ja riigi vägivaldse ajaloo ilustamine sotsiaalmeedias. Vastased Ferdinand Marcos noorem ja Leni Robredo süüdistavad teineteist alatutes võtetes.

Marcose kampaaniameeskond kannustas reedel valijaid kaitsma oma hääli võltsimiste eest, kuid ei täpsustanud, milles need võiksid seisneda.

«Me oleme juba võitnud,» kuulutas Marcos. «Olge lihtsalt esmaspäeval oma häälte eest valvel, ärge magage, me teame, et kui me magame, juhtub palju soovimatuid asju.»