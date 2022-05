Aasovi pataljoni ülema abikaasa: Azovstali kaitsjad ei alistu

Azovstal on ukrainlaste viimane tugipunkt strateegilise tähtsusega sadamalinnas, mille Vene väed on maatasa pommitanud.

Aasovi pataljoni komandör Denõss Prokopenko ütles, et «armastab teda igavesti».

«Ma lähen hulluks. See kõlas nagu hüvastijätt,» sõnas Katerõna.

Spekuleeritakse, et Vene president Vladimir Putin tahab esitada vene rahvale 9. mai võidupühaks võitu Ukraina sõjaväljal või teatada sõja laiendamisest.

Venelaste viimase hinnagu kohaselt on Azovstali terasetehase alustes tunnelites umbes 2000 Ukraina võitlejat. Maa all on lõksus ka paarsada tsiviilelanikku.