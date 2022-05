Prantsuse kaitseväe juhataja: Vene-Lääne vastasseis kestab kaua

Burkhard ütles usutluses AFP-le, et Euroopa peab taasrelvastuma ja tugevdama ühtsust pikaks konkurentsiperioodiks Venemaaga.

«President Vladimir Putin on ise öelnud, et jutt ei käi ainult Ukrainast, vaid ka Balti riikidest, Poolast ja Ungarist,» ütles Burkhard Tallinnas ühises intervjuus AFP-le ja New York Timesile.

«Me peame arvestama sellega, et venelastel on pikaajaline strateegia,» lisas ta.

«Nad peavad informatsioonivõitlust ja on seadnud Lääne teatud energiasõltuvusse. Meie tegevusvabadus on piiratud, sest me oleme Venemaa punutud ämblikuvõrgus.»

Kindral rõhutas, et Venemaa rünnak Ukrainale ei ole läinud kavakohaselt ning et selle esialgne eesmärk oli kukutada Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

«See sunnib peale pausi Venemaa pikaajalises strateegias.»

«Euroopa peab seda ära kasutama, et end reorganiseerida ja luua oma pikaajaline strateegia, teha plaane päevaks pärast Ukraina sõda. Me peame taasrelvastuma, suurendama sidusust ja seadma end seisundisse, mis võimaldaks venelastega võistelda,» ütles Burkhard.

Ta rõhutas ka, et ÜRO Julgeolekunõukogu alalisest liikmest tuumariik Venemaa ei kao kuhugi ja Lääs peab teda nõrgestada püüdes taastama ka «julgeolekuarhitektuuri» Moskvaga.

Prantsuse kindrali sõnul oli Ukraina sõja esimene etapp Venemaa jaoks läbikukkumine, mida iseloomustasid sõjalisi vaatlejaid jahmatanud pildid paigal seisvast 60 tanki kolonnist.

Sõja teises etapis grupeerusid Vene väed ümber ja nüüd on konflikt kolmandas faasis, kus Venemaa püüab saada kontrolli alla Donbassi.

Erinevalt esimesest etapist on nüüd 80-90 protsenti Vene vägedest koondatud Donbassi.

Vene vägede nurjumised sõja esimeses etapis näitasid, kui tähtis on kõrge moraal, milles ukrainlased selgelt võitsid.

«Neil on relvajõud, kes kaitsevad oma riiki, ja riik, mis kaitseb relvajõude. See on asi, mida on pikalt üles ehitatud, seda ei tehtud päeval, mil sõda algas,» ütles ta.

«Vene armee on valede armee. Inimesed valetasid, öeldes, et Ukraina armee ei võitle, et Vene väed on sõjaks valmis, et liidrid teavad, kuidas juhtida.»