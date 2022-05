TAUST ⟩ Elanikkonnakaitse käilakuju Soome kasutab rahuajal pommivarjendeid mängutubade ja jõusaalidena

Merihaka-suguseid sügavaid ja avalikke suure mahutavusega pommivarjendeid, mis on iga päev kasutuses spordisaalide, ujulate, parklate või metroojaamadena, on Helsingis 60 ja neis saab varjuda umbes 180 000 inimest. Suurem osa neist kuulub linnale ja nende korrashoiu eest vastutab Helsingi päästeamet.

okku on 650 000 elanikuga Soome pealinnas 5500 varjendit ja neisse mahub 900 000 inimest. See tähendab, et ruumi on ka turistidele ja linna ümbrusest tööle pendeldajatele. Tööpäevadel võibki Helsingis korraga viibida üle miljoni inimese. Enamik eraomandis olevaid väiksemaid pommivarjendeid on kasutusel panipaikadena.