USA on kinnitanud, et Vene kindralite kadu võib tähistada kahekohalise numbriga. Võrdluseks USA ise on kogu Iraagi ja Afganistani sõjategevuses kaotanud täpselt ühe kindrali - see on siis 20 aasta jooksul.

USA on kinnitanud, et Vene kindralite kadu võib tähistada kahekohalise numbriga. Võrdluseks USA ise on kogu Iraagi ja Afganistani sõjategevuses kaotanud täpselt ühe kindrali - see on siis 20 aasta jooksul. Vene armee juhtiv positsioon maailmas kindralite suremuse osas on selgitatav halvatud kommunikatsiooniga, mis on jällegi ukrainlaste kätetöö. See on sundinud kõrgeid ülemusi tulema isiklikult rindele juhtima, kus nad on ka alati palavalt vastu võetud.