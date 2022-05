Sinn Féini juht lubas Põhja-Iirimaale uut ajastut

«Tänane päev juhatab sisse uue ajastu. See on meie poliitika ja inimeste jaoks määrav hetk,» rääkis ta oma toetajatele, kui Ulsteri kesklinna valimisringkonna tulemused teatavaks tehti.

«Ma pakun juhtimist, mis on kaasav, võtab arvesse mitmekesisust, mis tagab õigused ja võrdsuse neile, keda on minevikus tõrjutud, diskrimineeritud või eiratud,» lisas ta.

DUP-i juht Jeffrey Donaldson möönis laupäeval, et Sinn Féin on ajaloolist võitu saavutamas. «Kindlasti tundub praegu, et suurimaks erakonnaks tõuseb Sinn Féin,» ütles ta Sky Newsile, rõhutades, et DUP keeldub valitsusse minemast, kui Brexiti-järgses kaubanduskokkuleppes ei tehta muutusi.