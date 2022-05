USA on mures, sest Taliban käseb naistel avalikes kohtades nägu kinni katta

«Me oleme äärmiselt mures, et õigused ja edusammud, mida afgaani naised ja tüdrukud on saavutanud ja nautinud viimase 20 aasta jooksul, on murenemas,» ütles kõneisik, lisades, et Washington ja tema rahvusvahelised partnerid «on sügavalt mures hiljutiste sammude pärast, mida Taliban on astunud naiste ja tüdrukute suhtes, seal hulgas piirangud haridusele ja reisimisele».