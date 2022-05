POSTIMEES IDA-UKRAINAS ⟩ Vene lendur viskas pommi keset Bahmuti elurajooni, hukkus kaks inimest

Vene lennuk viskas pommi eramajade rajooni, kus kohalike kinnitusel pole mitme kilomeetri raadiuses ühtegi Ukraina armee objekti. Pomm kukkus keset tänavat elumajade vahele.

Plahvatuse tagajärjel tekkinud 20-meetrise läbimõõduga ja nelja-viie meetri sügavune kraater, mis lõikas tänava läbi. Hukkusid kohe plahvatuskoha kõrval majas elanud abielupaar, 65-aastane naine ja sama vana mees. 14 maja muutusid hetkega rusudeks, aga imekombel rohkem keegi ei hukkunud.

Sergei sõnul ei tapnud abielupaari ilmselt mitte pommikillud, vaid majale peale lennanud mitukümmend tonni pinnast, mis litsus maja laiaks nagu pannkoogi. «Naise leidsime lömastatud peaga elutoast, ilmselt oli ta telekat vaadates magama jäänud. Mees oli magamistoas voodis, ta oli ilmselt lämbunud,» rääkis Sergei Postimehele.

Teisel pool kraatrit asunud elumaja oli samuti poolenisti mulla ja kivide all. «Seal suutis meie tuttav naine ennast ise välja kaevata ning siis kaevas elusalt välja veel ka oma haige ema,» rääkis samal tänaval elav naine. Kumbki naine polnud isegi vigastatud.

«Need on sõjakurjategijad, kes selliseid asju teevad,» ütles Sergei äi. «Ukraina armee üksusi ei seisa siin lähedal kusagil, nad on kõik siit eemal. Nad meelega hirmutavad elanikke selliste rünnakutega.»

Plahvatuse lööklaine oli niivõrd võimas, et isegi pool kilomeetrit eemal lendasid majadelt klaasid eest.

Ida-Ukraina linnu tabas täna öösel raketi- ja lennurünnakute laine. Lisaks Bahmutile rünnati veel ka Kramatorski, Družkivka ja Kostantinovka linnu, kuid ametlikel andmetel rohkem hukkunuid polnud. Kõik rünnakud toimusid kella nelja paiku varahommikul.

Družkivka linna lähedale Malotaranivka asulasse langes rakett samuti keset tänavat. Kraater oli samuti vähemalt viie meetri sügavune. Kümned elumajad olid rusudes. Majasid vaadates oli raske uskuda, et polnud ühtegi hukkunud. Ilmselt päästis inimesi see, et nad veel magasid oma kodudes. Viis tundi hiljem olid paljud aga endiselt suures šokis, vanemad inimesed andsid nuttes ajakirjanikele intervjuusid.

65-aastane Ljubov Marinova näitas meile oma eramaja, mille löölaine oli seest täielikult puruks teinud: seintes suured praod, osa laest oli alla kukkunud, mööbel kõik puruks, aknaraamid olid eest lennanud, kõik kohad klaasikilde täis.

«Mingi ime ainult päästis meid mehega,» rääkis ta näidates segipekstud magamistuba, võideldes samal ajal pisaratega. «Mingi eelaimus ütles, et täna öösel oleks parem magada elutoas, mitte magamistoas. Elutoas on küll divan kahele inimesele kitsas, aga vähemalt jäime ellu. Milline jubedus, kuidas see on võimalik, mis meiega tehakse! Millal see lõppeb ometi? Kuidas me hakkame nüüd oma maja taastama, mis raha eest?»

Ljuboviga koos elab tema mõni aasta noorem õde Ljudmilla, kes jäi insuldi tagajärjel halvatuks ning ei suuda liikuda. Talle lendas voodisse peale suur aknaraam ning ta jäi üleni kilduda alla. Teda päästis see, et ta oli mitme paksu teki all. Kui Ljubov tema tuba meile näitas, siis oli näha kuidas õde nutab. «Ta ei tohiks üldse närveerida,» hüüatas Ljubov ja hakkas ka ise nutma. «Kuhu me temaga siit läheme? Kuhu ma saan temaga siit põgeneda?»

Otse plahvatuskoha kõrval asunud majas elas neljas korters 12 inimest, neist kolm last. Neist mõned said lõikehaavu eest lennanud akende kildudest. Lapselapsega tee ääres istunud nutmisest räsitud näoga vanem naine ütles algul, et ei taha rääkida, aga siis ütles kahe lausega selgelt välja oma arvamuse: «Putin ja Zelenski on mõlemad süüdi, et ei suuda kokku leppida ja seda kõike ära lõpetada. Ja veel oleks hea, kui meile enam relvi juurde ei saadetaks, siis lõppeks see ka kiiremini ära.»