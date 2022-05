IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa on suurendanud raketilööke Odessa pihta

Vene okupatsioonijõudue kaotused Ukraina peastaabi andmeil on järgmised: ründajaid 25100 (+200), tanke 1122 (+12), soomukeid 2713 (+27), suurtükke 509 (+7), raketiheitjaid 172 (+1), õhutõrjesüsteemid 84 (+1), lennukeid 199, helikoptereid 155, droone 341 (+17). Droonide hulk on seekord muljetavaldav - kas siis venelased kasutavad neid niipalju intensiivsemalt või on ukrainlaste vilumus nende allatoomiseks suurenenud, või hoopis mõlemat.

1) Harkivi kandis jätkavad ukraina väed pealetungitegevuste arendamist. Hetkel on sihikule võetud Harkivist põhja poole jäävate alade vabastamine, kuna teistes suundades vastast kas pole või on ta lükatud juba piisavalt kaugele, et tavapärane suurtükituli ei ulatuks linnani.

Vene okupandid on rakendanud ka vastumeetmeid - lasknud Harkivist kagusse viival maanteel Tsõrkunõ-Ruski Tiški vahel õhku kolm maanteesilda, samuti said ukraina väed endale kaela raketilöögi. Varem olid vene okupandid Belgorodi oblastisse piiri äärde toonud kahe divisjoni jagu Iskanderi raketisüsteeme.

Paraku raketilööke jagus veel ka Harkivist läände - mingil põhjusel jäi ette Bogoduhhivi asula, mis on kogu rindest üpris kaugel. Ja tabamuse sai Hrõhorõ Skovoroda kirjandusmuuseum Skovorodovka külas - see polnud kinlasti juhuslik tabamus, kuna tegu on eraldiseisva kultuuriloolise objektiga, üks muuseumi valvur sai vigastada.

Harkivist loodes sajakonna kilomeetri kaugusel Sumõ lähedal oli järjekordne piiriintsident, mille käigus vene lennukid lasid õhk-maa tüüpi rakettidega piiriäärseid asulaid.

2) Izjumi kandis oleks uudiste järgi võrreldes nädala-paari taguse perioodiga justkui puhkuste-aeg, aga tegelikkuses käib seal pikemat aega suurtüki-duellide jada. Lõppeva päeva jooksul proovisid venelased pealetungi Virnopillya asulale ning selle järgi tundub, et nende ründeulatus pole enam Barvinkovele nii lähedal kui varem. Võib oletada, et aktiivsem pealetungilaine sai seal kõrgema taseme staapid hävitamisega otsa. Enne edenesid vene okupandid seal kolmes suunas korraga, nüüd on ainult tagasihoidlikud katsetused ühes.

3) Severodonetski operatiivsuunal on tõenäoliselt suurem ründevõimekus vene okupantidel veel säilinud, kuna nad on seal aktiivsemad manöövreid katsetama. Viimati prooviti taas liikudad Lõmani peale loodest ja hõivata Aleksandrovkat, kuid taas tulemuseta. Rubižne on samas seisus, mis eelneval päevalgi, kuid Vojevodivkasse Rubižne ja Severodonetski vahel on vene okupandid nüüdseks sisse pressinud, jõudmata küll veel nendevahelise ühendusteeni. Lõssõtšanski poolne lõunasuund on hetkel samas seisus, mis varemgi. Seega tundub, et Severodonetski vahetus läheduses on vene okupantidel õnnestunud koondada tugevam löögiüksus, mis on ainsana edasi liikunud.