Nigeeria lennufirmad peatavad kütusehinna tõusu tõttu kõik lennud

Kütusehind on kerkinud üle maailma alates sellest, kui Vene väed tungisid 24. veebruaril Ukrainasse ja Lääs vastas karmide sanktsioonide kehtestamisega Moskvale.

Airline Operators of Nigeria (AON) ütles, et lennukikütuse hind on tõusnud 190 Nigeeria nairalt 700 nairale liitri kohta ehk 0,45 dollarilt ligi 1,70 dollarile.