Pekingi-meelne komisjon valis Hongkongi uueks liidriks endise julgeolekujuhi

64-aastane Lee valiti esimese julgeolekuametnikuna Hongkongi etteotsa ning ta saab juhtida demokraatiameelsete protestidest kääriva linna, kus poliitilised vabadused on maha surutud ja juba üle kahe aasta kehtivad ranged koroonapiirangud, mis on pannud isolatsiooni nii elanikud kui ettevõtted.

Hoolimata üldist valimisõigust lubavast minipõhiseadusest ei ole Hongkong kunagi olnud demokraatia ja see ongi alates linna üleminekut Hiinale 1997. aastal olnud elanike pahameele ja protestide peamine põhjus.

Lee võtab seniselt liidrilt Carrie Lamilt ameti üle 1. juulil ja on lubanud juhinduda oma 44-leheküljelisest manifestist Hongkongi kunagise hiilguse taastamiseks.

Lee loosung on «Keerame üheskoos Hongkongis uue lehekülje», aga tema senine poliitika ei lahkne kuigivõrd Lami valitsuse kursist, mida dikteeris Peking.

Lee oli see, kes juhtis demokraatinõudlejate protestide mahasurumist ning ta on üks 11 kõrgest Hongkongi ja Hiina ametiisikust, kellele USA on kehtestanud sanktsioonid.