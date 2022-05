Jumala sekkumine või sabotaaž: kes ründab Venemaad?

Kokkusattumus või märk ukrainlaste ja nende toetajate sabotaažikampaaniast Venemaal, et karistada Moskvat kallaletungi eest Ukrainale?

Alates 17 inimelu nõudnud Tverti tulekahjust 21. aprillil on sotsiaalmeedia haaranud iga teate järele põlengutest kusagil Venemaal kui tõendist, et tegemist on salajase rünnakuga.