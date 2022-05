POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Tervist turgutav õhutõrjuja kibeleb eesliinile tagasi

Hirme ületatakse nalju rääkides

Siis, poolteist aastat lahingutest eemal viibides ning mõneks ajaks tavaellu naastes tabas Viikingit esimene ehmatav närvivapustus. «Mind raviti terveks ja öeldi, et haridusametnikuna ehk erialal, mida ülikoolis õppisin, ei tohi enam nii-öelda pead koormates töötada, vaid tuleb valida midagi, mis oleks seotud käelise tegevusega. Nii omandasingi massööri kutse. Töötasin kolm aastat meditsiinikeskuses, kuni avasin ühe partneriga oma massaažikabineti. Praegu oleme mõlemad sõjapidamisega hõivatud, tema aitab [sõjaväehaiglas] massaaži teha. Meie ettevõttel täitus 13. aprillil esimene tegevusaasta,» kõneleb mees.

Sõjas kogetud hirmudest kõneldes märgib Viiking, et neid ületatakse omavahel nalja visates. Samamoodi on see praegu haigaravil viibides. «Teisiti pole lihtsalt võimalik,» tähendab ta ja meenutab viimast kohtumist kohtumist psühhoterapeudiga.

«Ta küsis minult, mida kõige rohkem kartsin nädal enne seda, kui mu närvisüsteem üles ütles. Mõtlesin pisut ja vastasin täie tõsidusega, et pelgasin haigestuda ornitoosi. Elasime ju kogu aeg rindel kuskil maja pööningul, kus oli palju surnud tuvisid. Ta ilmselt ei uskunud mu juttu ning arvas, et teen nalja. Nii kirjutaski haigusloosse, et varjan tegelikke emotsioone huumori taha.»

Tulenevalt sõjaväelise eriala spetsiifikast nimetab Viiking ebameeldivamaks vaatepildiks venelaste raketisüsteemi Uragan hävitustööd. «Uragani puhul näed esmalt, kuidas see lõhkeb ja kostab kõrvu [raketist laiali paisatud miinide] pauk, seejärel kuuled plahvatusi ning alles kõige lõpuks saad aru, mis suunast see tulistati,» kirjeldab sõdur.

«Päevasel ajal pole Uragani puhul midagi huvitavat, aga öösel võid oma silmaga jälgida, kuidas lendab. Raketi lõhkemise hetkel loeme sekundeid ja rehkendame, kui kaugelt see on välja tulistatud – Uragani lõhkemise heli kandub edasi 330 meetrit sekundis. Miinid plahvatavad kõikjal, aga sina muudkui loendad sekundeid, sest raketi väljatulistamise vahemaa on vaja välja arvutada.»

Viiking tähendab, et kõrvutades praegust sõda näiteks 2015. aasta sissetungiga Donbassi, on need üsna erinevad. «Suurim vahe seisneb selles, et vaenlane kasutab ründamiseks lennuväge,» tõdeb ta, osutades tõigale, et Ukraina õhuruumi pole vaenlase lennukite jaoks tänini suudetud sulgeda. «Sel ajal piisas mul lahingu lõpetamiseks sellest, kui istusin oma kahuri tooli ja vajutasin pedaali – kohe oli vaenlase poolel vaikus majas. Eks nad püüdsid mindki tappa, aga ei mõista, miks. Loomult olen ma ju tegelikult heasüdamlik inimene,» räägib Viiking, aga ise särab.