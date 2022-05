Iisrael tabas kaks kirvemõrvas kahtlustatavat palestiinlast

Iisraeli keskosas asuvas Eladi linnas hukkus neljapäeval juudiriigi iseseisvuspäeva tähistamise ajal aset leidnud rünnakus kolm inimest. Veel neli sai kannatada ja neist üks on kiirabi teatel kriitiises seisundis.

Julgeolekujõud on varem öelnud, et kahtlusalused on 19-aastane Assad Yussef al-Rifai ja 20-aastane Subhi Imad Abu Shukair.