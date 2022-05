U2 laulja Bono andis Kiievi metroos vabaduse nimel üllatuskontserdi

«Inimesed Ukrainas ei võitle mitte ainult teie enda vabaduse eest, te võitlete meie kõigi eest, kes me vabadust armastame,» ütles Bono lugude vahele.

Laulja viitas ka konfliktidele oma kodusel Iirimaal ja probleemidele, mis ka Iirimaal on oma suure naabri Suurbritanniaga olnud.

«Me palvetame, et saaksite varsti rahu nautida,» rääkis ta.

Bono esines koos lavanime The Edge kandva U2 kitarristiga metroopublikule, kelle hulgas oli ka väsinud ilmega Ukraina relvajõudude liikmeid.

«See on kummaline tunne, nagu oleksin laps, kes läheb esimest korda kooli,» lausus 36-aastane ülikooliõppejõud Olesja Bezsmertna enne kontserdi algust.

«Need on head emotsioonid, see on kõik,» märkis üks Ukraina territoriaalvägedes teeniv kuulaja.