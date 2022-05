Azovi ohvitser: Mariupolis hukkus 25 000 tsiviilisikut

Ohvitser tõi esile, et sõjaväelaste ülesanne ja moraalne kohus on kaitsta kodumaad. Kuid valitsus ei saanud tema sõnul Mariupoli kaitse korraldamisega hakkama.

«Keegi ei oodanud, et me nii kaua vastu peame ja me peame ikka veel vastu. Meie valitsusel ei õnnestunud Mariupolit kaitsta, ei õnnestunud tema kaitset ette valmistada. Probleem on selles, et meid nimetatakse kangelasteks, meid imetletakse. Kangelaslikkus tuleb aga siis, kui planeerimine ja organiseerimine ebaõnnestuvad,» rääkis ta.