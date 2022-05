Süüria president Assad tegi harva visiidi Iraani

Iraani riiklikule julgeolekunõukogule lähedal seisev veebileht Nour News kirjutas, et Assad kohtus Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneiga ja president Ebrahim Raisiga.

«Kõik näevad nüüd Süüriat kui jõudu,» ütles Khamenei kohtumisel Assadile, kinnitas poolametlik uudisteagentuur Tasnam, mida peetakse lähedaseks Iraani Revolutsioonikaardile. «Austus Süüria vastu ja usaldusväärsus on nüüd palju kõrgem kui enne.»

Alates Süüria tsiviilelanike rahutuste karmist mahasurumisest 2011. aastal ja sellele järgnenud kodusõjast on rahvusvaheliselt paariaks peetav Assad harva välismaal käinud.

Siiski on ta külastanud oma peamisi toetajaid Venemaad ja Iraani. Varem sel aastal tegi ta visiidi Araabia Ühendemiraatidesse, mis oli selge signaal sellest, et araabia riigid on valmis taas Assadiga suhtlema.