ÜLEVAADE ⟩ Põhja-Iiri rahvuslaste võit ähvardab ebastabiilsusega

Sinn Féini asejuht ja potentsiaalne Põhja-Iirimaa esimene minister Michelle O’Neill ütles laupäeval valimisvõidu järel, et Põhja-Iirimaa jõuab uude ajastusse ja ees seisab tervendav debatt Ühendkuningriigi võimu lõpetamise üle.

«Tänane päev juhatab sisse uue ajastu. See on meie poliitika ja inimeste jaoks määrav hetk,» teatas O’Neill, kellel on parlamendienamuse saavutanud erakonna kandidaadina õigus saada nimetatud Põhja-Iirimaa esimeseks ministriks.