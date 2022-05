Saksamaa: maailma ähvardab suurim nälg alates Teisest maailmasõjast

Schulze sõnul on toiduhinnad maailmas kolmandiku võrra kasvanud ning on nüüd rekordtasemel, vahendas Ukraina portaal Unian pühapäeval.

«Sõnum on see, et võime silmitsi seista suurima näljahädaga pärast Teist maailmasõda ja miljonite ohvritega,» hoiatas minister.