IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putinil puuduvad reaalsed võidud, mida suurpäeval ette näidata

7) Hersoni piirkonnas on seis samuti oluliste muutusteta. Käis läbi üks umbmäärane sõnum plahvatusest Hersoni ja Mõkolaivi vahel. Küllap oli see klišeeks muutunud hooletu suitsetamine. Vene okupandid keskenduvad hetkel olemasolevate positsioonide hoidmisele ja kindlustamisele. Velõka Oleksandrivka kandis olevat kasutatud lennuväge - see on koht, kus ukrainlased on varem vägevalt pommitanud okupantide moonaladusid ja tagalakolonne. Võimalik, et see oli eesmärgiga hävitada ukrainlaste kaudtuleüksusi. Õhuluuret droonidega on seal igatahes kõvasti tehtud.

Kanada peaminister Justin Trudeau eilsel visiidil Kiievis koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskõiga autasustamas sõjakangelaseks saanud pommikoer Patroni. Foto: Ukraina presidendi pressideenistus/Planet Pix/Zuma Press/Scanpix

8) Odessa piirkond on saanud rakettidega viimastel päevadel kõvasti pihta - elumajad ja puhkekodud, lennuvälja maandumisrada ja lennujuhtimistorn, põllumajandusettevõte jne. Ilmselt on see vastuseks kõigile neile tegevustele, mida Odessa kaitsjad on suutnud siiani Vene okupantide tõrjumiseks teha.

Ussisaare piirkonnas jälle toimus - kõigepealt lasi Bayraktar seal ära õhukaitsesüsteemi, seejärel lendasid Ukraina lennukid üle, hävitades väiksema dessandialuse ning lõpuks tegi Bayraktar veel kolm lööki - kõigepealt helikopterile ja siis Raptor-klassi kiirkaatritele. Isegi kui mõne päeva eest uudistest läbi käinud fregati põhjalaskmine pole õnnestunud (võimalik, et tabati, aga mitte hävitavalt), on Vene okupantide omavolitsemine Musta mere loodesektoris saanud korralike lööke. Ainuüksi need kaks päeva on viinud Vene okupatsiooniarmee elavjõudude realt roodujagu seltsimehi.

G7 kohtumise üks oluline sõnum on, et Saksa-Vene sobingu kordust ei tule. Maailma juhtivad tööstusriigid on pühendunud Ukraina abistamisele ning Putini alistamisele. Embargo tuleb, tegeletakse detailidega.