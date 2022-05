Putin võrdsustas Ukraina sõda võitlusega teises maailmasõjas

Putini sõnul oli Moskva sõjategevus Ukrainas ennetav samm agressiooni tõrjumiseks. President lisas, et Venemaa sõjategevus oli õigeaegne ja vajalik reaktsioon lääne poliitikale.

Putin ütles sõjaväeparaadil, et Vene väed kaitsevad Ukrainas isamaad täiesti vastuvõetamatu ohu eest. Putini sõnul jätkavad Vene väed Ukrainas võitlust natsismi vastu, kuid lisas, et tuleb teha kõik, et üleilmse sõja õudus ei korduks.