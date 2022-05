Lukašenka hoiatas läänt: minu selja taga on tuumariik

«Oleme alati aru saanud, et meie vägi on vastamisi NATO-ga (see on hiiglane)... Aga ei tohi unustada, et Venemaa meie taga on tuumariik. Ja meil on vastav leping. Ja oleme viimasel ajal Venemaa presidendiga sel teemal väga tihti rääkinud,» ütles Lukašenka usutluses ajakirjanikele pärast kõnet Minski võidupühaparaadil.