POSTIMEHE VIDEOREPORTAAŽ UKRAINAST ⟩ Sjeverodonetski suurimas varjendis elab üle saja inimese

Rekordajal varjus seal juba mitu kuud kestva pideva pommitamise eest üle 200 inimese. Inimesed hakkasid end sinna peitma kohe sõja esimesest päevast, 24. veebruarist, mis tähendab, et varjendi veteranid on seal elanud juba kaks ja pool kuud.

Tegemist on 1964. aastal Nõukogude Liidu ajal ehitatud tsiviilkaitsevarjendiga, mida pidi tollal olema igas suuremas Nõukogude linnas. Sjeverodonetskis on selliseid vähemalt neli ja kõigis neis peidavad end praegu inimesed. Varjendid olid ehitatud sõja puhuks ameeriklastega. Ligi 60 aastat hiljem kuluvad need ära hoopis sõjaks Venemaaga.