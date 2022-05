INTERVJUU ⟩ Eesti ja Prantsusmaa kaitsevägede juhatajad: sõda Ukrainas pakub NATO-le õppetunde

Samas pole lähiajal oodata Prantsusmaa vägede arvu suurendamist Eestis, selle asemel pööratakse rõhku üksuste siia toomise kiiruse tõstmisele.

Kindral Burkhard, nii Eestis kui Euroopas on kõlanud kriitikat, et Prantsusmaa kui Euroopa Liidu juhtiv sõjaline jõud ei ole Ukraina toetamiseks piisavalt teinud. Kas te leiate, et selliseks kriitikaks on alust?

Burkhard: Asjaolu, et ma juba siin olen, näitab, et Prantsusmaa täidab NATOs kõiki oma kohustusi. Eestis on meil üksused NATO liitlaste suurendatud kohaloleku eFP raames, aga osana NATO kiirreageerimisüksusest oleme paigutanud pataljoni ka Rumeeniasse. Ühtlasi turvavad meie lennukid Rumeenia õhuruumi.