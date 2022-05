Jeon Heon-Kyun /Pool via REUTERS/SCANPIX

Foto: Jeon Heon-Kyun /Pool via REUTERS/SCANPIX

Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol kutsus üles Põhja-Korea täielikule tuumarelvavabaks muutmisele, öeldes, et sealsed relvaprogrammid kujutavad endast ohtu kogu maailmale.

Yoon rõhutas teisipäeval oma ametissevannutamiskõnes, et kui Pyongyang «alustaks tõeliselt denukleariseerimise lõpuleviimise protsessi», siis on ta valmis esitama «hulljulge kava», et edendada vaesunud riigi majandust.