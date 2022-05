IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina vastulöögid takistavad seni Venemaad saavutamast peasihti vallutada Sjeverodonetsk

Lõmani läänepoolse rünnakusuuna kohta oli huvitavat infot, milles väidetavalt on osad Vene üksused ületanud Oskili veehoidla ning suundunud tagasi Kupjanski poole ehk siis rindest eemale Izjumi tagalasse. Seda on täheldatud Borova ja Bohuslavka kandis, kuid mingeid suuri järeldusi ei saa veel teha – alati võib olla mingi planeeritud rotatsioon.

Popasna hõivamine väheoluline

Popasna hõivamise üle juubeldavad Vene propagandistid tähistavad peaaegu nagu suure sõja võitu ja seotud on see ilmselt lootusega teha kiire edasitung Bahmutisse. Kogu Popasna plaan oli sellega seotud ning tähendaks Sjeverodonetski sisuliselt ümberpiiramist. Aga 2,5 kuud pidevat ründamist ja räigeid kaotusi Popasnas on arvatavasti sealse okupantide grupeeringu välja kurnanud. Lisaks ukrainlaste varasemad löögid nende tagalasse. Asula jäeti neile ning liiguti eelnevalt ettevalmistatud kaitsepositsioonidele.

Popasna ise mingit väärtust ei kanna, küll on Vene väed seda käsitletud kui strateegia seisukohast tähtsat punkti, mis võimaldab edasi liikuda nii põhja kui lääne suunal.

Ukraina sõdur koristab eile Popasna ligidal asuvat rindelähedast välihaiglat. Foto: ROMAN PILIPEY

Avdijivka sektoris on Vene okupandid suutnud Verhnetoretskist pressida pisut Troitske ja Novoselivka peale, üritades haarata ka Novoselvika Druhat, kuid see ei õnnestunud. Seal on ees ka ulatuslik veetakistus.

Mariupolis jätkusid lahingud Azovstali pärast niipea, kui ÜRO evakuatsioonikolonn oli silla pealt lahkunud. Azovi polgu kaitsjate teatel üritasid Vene väed silla kaudu peale tungida ning ebaõnnetumisel hakati silda tugevasti pommitama, justkui üritades hävitada väljapääsu.

Olukord on tehase kaitsjate jaoks kindlasti keeruline. Muud alternatiivset väljapääsu ka pole. Hiljuti on ilmunud videotunnistusi sellest, kuidas Vene vägede kätte sõjavangi võetud ukrainlased on tapetud – seega valitakse pigem surm relva käes kui vangis.

Sõjaliselt ei suuda Ukraina hetkel 60-kilomeetri paksusest okupatsioonitsoonist läbi murda. Kui sinna vajalikud jõud teistelt operatiivsuundadelt ära võetaks, siis võib sellise algatuse hind liialt kõrgeks osutuda – näiteks mõni suur linn veel mujal.

Tänav valdavalt Vene vägede kontrolli all olevas Mariupolis. Foto: STRINGER/AFP/Scanpix

Ei ole eriti tõenäoline, et diplomaatilised pingutused selles osas midagi toovad. Pigem võivad Vene okupantide seal mõne jälkuse korda saata, nagu teatud tüüpi keemiarelva kasutamine, millele on taas viidatud.

Vaikus, aga mitte rahu

Zaporižžja rindel on suhteline vaikus, aga mitte rahu. Melitopolis olid okupandid ametis 9. mai surematu polgu etendamisega, milleks toodi rahvast kohale bussidega Krimmi poolsaarelt.

Teine asi, mis okupantidel palju aega võtab, on kõiksugu varastamine ja ettevõtjate piitsutamine. Melitopolist on lahkunud umbes 60 protsenti inimestest, seega jääb järjest vähemaks neid, keda lüpsta saaks.

Hersonis kestab veider blokaad. 45 protsenti linna ja 20 protsenti oblasti elanikest on hoolimata humanitaarkoridoride puudumisest varem omal jõul lahkunud. Vene okupandid pommitasid Hersoni oblasti põhjaservas Zelenodolski veehoidlat. Zelenodolski veehoidla on soojuselektrijaama tarbeks jahutusvee pakkuja. Seega rünnatakse elektrijaama ümbrust.

Hersoni oblasti lõunaosas möllavad metsatulekahjud, mida okupandid ei luba kustutada. Seda nad muidugi ei tea, et kustutamata jätmisel võib see tuli varem või hiljem levida nende endi tagumikke soojendama.

Hersoni piirkonnas muid arengudi polnud. Mõkolajivi rünnati raketiheitjatega.

Odessa saab praegu kõvasti raketilööke. Ei paista enam, et need oleksid mingid täppislöögid kaitseväe infrastruktuuri vastu – pekstakse juba turismiettevõtteid mererannas, tabati suurt kaubanduskeskust, elumaju ning muid tsiviilobjekte. Õhutõrje tegutseb, kuid kõiki korraga lendavaid rakette ei suudeta maha võtta.

Vene merevägi teatas, et nad toovad Mustale merele veel mõned raketikandjad, kuid keegi ei tea kuidas, sest Bosporuse väin on kinni.

Muidugi võivad need ebatäpsed löögid anda tunnistust ka sellest, et ülitäpset moona Vene okupantidel enam pole ja kasutatakse seda, mida on.

Lastud on nii pikamaa strateegilise pommitaja Tu-22 pealt Kindžali rakette ehk õhk-maa tüüpi Iskandereid. Lisaks on lastud ka Krimmi poolsaarelt rannakaitse süsteemist Bastion. Vene merevägi teatas, et nad toovad Mustale merele veel mõned raketikandjad, kuid keegi ei tea kuidas, sest Bosporuse väin on kinni. Ja kõik, mis Sevastopolist pisut pikemale patrullile väljub, on kohe Ukraina armee laskeulatuses.