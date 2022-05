Rootsi kaitseminister: NATO-liikmesus tugevdaks Põhjala kaitset

«See (NATO liikmesus) annaks eriti tugeva julgeolekupoliitilise signaali ja looks ka tugeva aluse Põhjamaade julgeolekukoostööle NATO raames,» lausus ta.

Hultqvist ütles, et kuulumine NATO-sse hoiaks ära selle, et midagi juhtuks Läänemerel ja eriti Ojamaal (Gotlandil).

«Gotland on Läänemere keskpunkt ning ei tohi lasta selle sattumist kellegi teise kätte,» rõhutas minister.

Hultqvist on varem olnud vastu Rootsi võimalikule astumisele NATOsse. Ta ei avaldanud ka seekord otsesõnu oma seisukohta, kuid märkis, et Venemaa tungimine Ukrainasse on asju muutnud.