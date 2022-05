Leedu seim tunnistas Venemaa tegevuse Ukrainas genotsiidiks

Seim märkis otsuses, et Vene vägi ja palgasõdurid on pannud Ukrainas, eelkõige Butša, Irpini, Mariupoli, Borodjanka ja Hostomeli linnas toime massilisi sõjakuritegusid.

Otsuse kohaselt on Venemaa eesmärk ukraina rahvuse täielik või osaline hävitamine, selle vaimu murdmine, tappes selle liikmeid tervete perekondade kaupa, sealhulgas lapsi, röövides, piinates, vägistades inimesi, sealhulgas alaealisi, rüvetades tapetute ja piinatute surnukehi.

Samuti rõhutatakse, et kõik kurjategijad tuleb vastutusele võtta ja et rahvusvaheline üldsus peab asutama spetsiaalse rahvusvahelise kriminaalkohtu, et uurida ja hinnata Venemaa kallaletungi suveräänse Ukraina vastu.