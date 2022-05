Süüria abikonverentsi varjutab sõda Ukrainas

«Näib, et maailma avalik arvamus ei suuda tegeleda rohkem kui ühe kriisiga korraga,» ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell konverentsi algul.

Ta nentis, et rahastajatel on «teatav väsimus», ja lisas: «Nüüd on pealkirjades Ukraina. Kuid ärgem andke Süüria osas alla.»