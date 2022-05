Briti kuninganna jäi parlamendi pidulikult avamiselt kõrvale

Buckinghami palee teatas esmaspäeva hilisõhtul, et riigipea langetas otsuse vastumeelselt, kuna tal on jätkuvalt liikumisprobleemid.

Monarh on terviseprobleemide ja kõrge ea tõttu jätnud ära terve rea avalikke esinemisi, mis osutab, et tema rekordiline 70-aastane valitsusaeg hakkab lõpule lähenema.

Prints Charlesi saatis parlamendis tema vanim poeg prints William, kes on troonipärimisjärjekorras teine.

Kuningannat on avalikkuse ees harva nähtud alates oktoobrist, mil ta veetis öö haiglas ja kurtis raskuste üle seismise ja kõndimisega. Veebruaris nakatus ta ka koroonaviirusega.

Parlamendi avatseremoonialt on monarh varem kõrvale jäänud ainult kahel korral: 1959. ja 1963. aastal, mil ta ootas prints Andrew'd ja prints Edwardit.

Nüüdne kõrvalejäämine on tekitanud ka muret, et kuninganna ei pruugi võtta täies mahus osa järgmisel kuul peetavatest pidustustest tema 70. valitsemisaasta puhul.

The Times märkis, et Charles, Suurbritannia ajaloo kõige kauaaegsem troonipärija, pole kunagi varem olnud nii lähedal ülesannete täitmisele, mis langevad tema õlule kuningaks saades.

Samuti oli see esimene kord, kui tseremoonial osales William, mis vihjab, et kuningapere on valmistumas tulevikuks ilma Elizabethi ja Charlesita.